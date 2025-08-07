La vera urgenza per la Fiorentina è quella di trovare un acquirente per Lucas Beltran: piazzare altrove l'argentino per poi poter regalare a Pioli un altro attaccante più funzionale alla causa.

Flamengo

L'impresa era quasi riuscita con il Flamengo, ma l'operazione è saltata quando sembrava vicina a potersi concretizzare.

Una soluzione che accontenti tutti

Tutto da rifare adesso, con Pradè e Goretti che lavorano per trovare una soluzione che possa essere di gradimento sia per la Fiorentina (che vuol mettere in casa una quindicina di milioni), sia per il giocatore che, nel frattempo, non ha visto il campo nemmeno per un minuto nell'ultima amichevole contro il Nottingham Forest.