Il Salotto del Calcio in onda stasera: commenti a caldo su Roma-Fiorentina

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà a caldo la partita tra Roma e Fiorentina, che potrebbe donare la matematica salvezza ai viola.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Eugenio Ascari e Florin Toma, il presidente del Club Sportivo Firenze. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.