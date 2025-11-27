Tabakovic: "Dzeko è un mostro, giocare con lui è un'emozione incredibile. E ogni volta che segno, lui..."

Nazionale bosniaco (ma nato in Svizzera), professione attaccante e grande amico del centravanti della Fiorentina, Edin Dzeko. Questo è l'identikit che si può fare di Haris Tabaković.

“Dzeko? Un mostro!”

Il giocatore ha tessuto pubblicamente le lodi di Dzeko: “Edin è un mostro - ha detto Tabakovic - Compirà 40 anni l'anno prossimo. Il fatto che giochi ancora a questo livello non è una coincidenza. Il modo in cui si allena ogni giorno è un esempio per tutti: si può sicuramente imparare da lui”.

Messaggi

E poi: "Giocare in attacco con lui per la Bosnia ora è un'emozione incredibile per me. Quando segno per il Gladbach (Borussia Monchengladbach ndr), ricevo spesso un suo messaggio. Quando segna per la Fiorentina, gli scrivo io".