Pioli: "La società farà il possibile per migliorare ancora la Fiorentina. Comuzzo condizionato. Conquistato il primo obiettivo stagionale"
Dopo la vittoria della Fiorentina contro il Polissya, arriva l'analisi dell'allenatore viola, Stefano Pioli, intervistato da Sky: “La partenza è figlia di un errore iniziale. Ci sono delle cose in cui dobbiamo migliorare. Nel primo tempo giocavamo palla troppo fuori. Comuzzo? Inevitabilmente è stato condizionato. Hai altro nella testa col mercato, almeno fino a ieri è stato così. Non dico che sia stato infastidito, ma impegnato in queste situazioni. Siamo professionisti e non decidiamo noi le date del mercato. La società farà il possibile per migliorare quello che c'è da migliorare e vogliamo vincere per la prima volta anche in campionato domenica prossima”.
Poi ha aggiunto: “Speravamo di soffrire meno ma questa parttia servirà tanto alla squadra perché dobbiamo uscire meglio dalla pressione degli avversari. Il primo obiettivo della stagione è stato conquistato. E' stato bello conquistarlo con i nostri tifosi. Quattro partite in undici giorni, quattro trasferte, perché anche oggi eravamo fuori casa”.
Inoltre: “Sono tutti dei leader quando le cose vanno bene, ma è quando vai in difficoltà che emergono giocatori come Gosens, De Gea, Dzeko e Dodo che aiutano a superare questi momenti. L'allenatore può aiutare la squadra, ma sono i giocatori che devono reagire in campo”.
Su Dzeko infine: “Può giocare insieme a Kean perché può fare il riferimento ma anche lavorare dietro a Moise. E' un giocatore importante, un campione per spessore, qualità e capacità di leggere le situazioni. Ci sarà molto utile”.