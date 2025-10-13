Piccinelli: "Fagioli? La questione extra campo ora è passata. Ha lo stesso problema di Gudmundsson"

A Radio Bruno ha parlato il giornalista di Radio Rai Cristiano Piccinelli, intervenendo sulla situazione di casa Fiorentina a una settimana dal rientro in campo.

Le parole di Piccinelli

“Come esce la Fiorentina da questo momento? Solo con una vittoria. Ora serve fare un passo in avanti dal punto di vista del carattere. La squadra viola subisce da tutti perché è fiacca. Pioli può resistere alle critiche, ma il tempo scorre. Credo il problema principale sia psicologico, la Fiorentina è triste. Ora serve serenità e può arrivare con una vittoria”.

Su Fagioli

“La questione extra campo per Fagioli è passata, ma ancora non riesce a prendersi la Fiorentina sulle spalle. Lo vedo più come mezzala l'ex Juventus. E' un po' lo stesso discorso di Gudmundsson, serve lavorare sulla testa di questi giocatori”.