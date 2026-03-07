Alcune squadre africane costrette a rinunciare al Viareggio per la guerra. Il girone della Fiorentina cambia

I venti di guerra che stanno turbando tutto il mondo ed in particolar modo nel Medio Oriente hanno ripercussioni anche sulla 76esima Viareggio Cup, come ha comunicato l’organizzazione del torneo in una nota ufficiale.

Quattro squadre devono rinunciare

Per problemi legati alla concessione dei visti di uscita dai rispettivi paesi, quattro squadre africane hanno dovuto rinunciare alla competizione giovanile. Si tratta delle nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, e della ghanese Koforidua.

I sostituti

Il comitato organizzatore ha comunque provveduto a sostituirle inserendo tre formazioni italiane: la Vis Pesaro, inserita nel girone 2 con Fiorentina, Viareggio e One Touch; la Lucchese, nel girone 3 insieme a Sassuolo e Uyss New York (raggruppamento composto da tre squadre); e la Pistoiese, che giocherà nel girone 5 con Spezia, Magic Stars e Westchester United.