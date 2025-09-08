Italia leader in Europa per la pirateria del calcio. Così Dazn fa smantellare un altro sito illegale

L'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale alleanza mondiale contro la pirateria, in coordinamento con DAZN, ha smantellato 'Calcio', sito illegale di streaming sportivo in diretta.

L'Italia il “pirata” principale

L'80% del traffico proveniva dall'Italia. Il sito offriva accesso non autorizzato a contenuti sportivi premium, tra cui la Serie A, insieme ad altri principali campionati europei di calcio (Premier League, La Liga, Bundesliga e Ligue 1), le competizioni Uefa per club (Champions League, Europa League, Conference League).

“Lo abbiamo fatto per i tifosi”

"Smantellare attività illegali come 'Calcio' è fondamentale per proteggere i tifosi, salvaguardare i posti di lavoro e preservare il valore e l'integrità degli eventi sportivi dal vivo - ha affermato Ed McCarthy, del gruppo DAZN - L'azione decisiva intrapresa da Ace e Dazn per rimuovere questo sito ha impedito ulteriori danni al benessere dell'ecosistema sportivo".

"La pirateria riduce il valore commerciale di una diretta sportiva ben prima del fischio finale, danneggiando broadcaster, leghe sportive e tifosi", ha affermato Larissa Knapp, vicepresidente esecutivo e responsabile della protezione dei contenuti della Motion Picture Association (MPA).