Oltre a Vincenzo Italiano, nei momenti precedenti alla sfida casalinga di Europa League contro il Celtic ha preso parola anche il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio. Il dirigente rossoblu ha avuto modo di spiegare alcune mosse di mercato, tra cui lo scambio con la Fiorentina Fabbian-Sohm. Queste le sue parole a SkySport:

"| fattori sono sempre diversi per la nostra squadra e per la nostra preparazione. Ci vuole il supporto di tutti: gli attaccanti che inventano e coprono, i centrocampisti e i difensori che fanno il proprio ruolo. Ci sono vari fattori, c'è da ritrovare compattezza e intensità nella fase di pressione. Recuperiamo palla più alti e così i nostri attaccanti possono fare bene”.

“Ecco come è nata la trattativa con la Fiorentina”

Ha spiegato anche come è nata l’operazione con la Fiorentina: “Dovevamo per forza prendere un difensore, poi è nata la possibilità di intavolare una trattativa con Fabbian e abbiamo chiesto Sohm che rispecchia un profilo adatto per noi. Non poteva essere schierato stasera, ma faccio affidamento all'importanza del gruppo, nonostante la stanchezza”.

“Ci aspettiamo tutti molto di più da Dallinga, anche il ragazzo stesso”

Ha spiegato anche la situazione di Dallinga: “Abbiamo parlato molto sia noi, sia l'allenatore. Lui stesso si aspetta di più, in fase di finalizzazione ha determinate caratteristiche e può lavorare molto bene all'interno dell'area di rigore. Devo dire la verità: dopo le partite ravvicinate, da Bergamo a Milano, aveva fatto bene poi ci sono stati dei passaggi a vuoto. Ora ci aspettiamo una reazione, è un ragazzo su cui abbiamo investito tanto e vuole dimostrare qui da noi quanto vale. Lui è cresciuto molto nell'interpretazione della gara e mi aspetto sicuramente una risposta"