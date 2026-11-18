Un emozionatissimo Diego Tavano, procuratore di Edoardo Bove, ha parlato a Radio Sportiva del suo assistito ex Fiorentina, che in questi giorni sta promuovendo “In un battito” il docufilm che racconta la sua storia.

La parentesi inglese

“Il Warford spero sia una parentesi. Con tutto il rispetto per la società di Pozzo, che ringrazieremo per sempre per la possibilità che hanno dato ad Edoardo. All'inizio ha fatto un po' di fatica a ritrovare il ritmo, poi si è adattato. C'è tanta intensità, cambia poco rispetto alla Premier che è il nostro obiettivo”.

Sul possibile ritorno in Europa

“Se il regolamento cambierà anche in Italia siamo pronti a un ritorno fantastico. Che sia a Firenze o a Roma, sicuramente una di queste due, non altrove”.