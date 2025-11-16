Disfatta Italia, la Norvegia ne fa quattro anche a San Siro. E ora...

Adesso è ufficiale. La Nazionale Italiana dovrà disputare gli spareggi per tentare di accedere al prossimo Mondiale.

Haaland abbatte l'Italia

Capitola anche a San Siro la squadra di Rino Gattuso, abbattuta dalla Norvegia per 4-1. Gli Azzurri erano anche andati avanti con Pio Esposito ma la furia di Haaland si è abbattuta nella ripresa.

E adesso…

Nessun giocatore della Fiorentina era stato convocato dal CT, visto soprattutto l'infortunio di Moise Kean. E adesso per l'Italia saranno playoff. Da capire quale sarà l'avversaria.