Disfatta Italia, la Norvegia ne fa quattro anche a San Siro. E ora...
Adesso è ufficiale. La Nazionale Italiana dovrà disputare gli spareggi per tentare di accedere al prossimo Mondiale.
Haaland abbatte l'Italia
Capitola anche a San Siro la squadra di Rino Gattuso, abbattuta dalla Norvegia per 4-1. Gli Azzurri erano anche andati avanti con Pio Esposito ma la furia di Haaland si è abbattuta nella ripresa.
E adesso…
Nessun giocatore della Fiorentina era stato convocato dal CT, visto soprattutto l'infortunio di Moise Kean. E adesso per l'Italia saranno playoff. Da capire quale sarà l'avversaria.
