Gudmundsson carica l'Islanda in vista di domani: contro l'Ucraina ci sono i playoff in palio - VIDEO

Dopo la vittoria di giovedì scorso a Baku contro i padroni di casa dell'Azerbaigian, arrivata grazie ad un gol e a tante altre giocate del gioiello della Fiorentina, l'Islanda di Albert Gudmundsson continua a sperare in una qualificazione al prossimo mondiale. La nazionale islandese infatti è ancora in corsa per una qualificazione ai playoff, già raggiunti dall'Italia di Gennaro Gattuso: domani pomeriggio, domenica 16 Novembre, si giocheranno tutto a Varsavia contro l'Ucraina.

Gudmundsson ancora in corsa per il playoff mondiale: si decide tutto in Polonia, contro l'Ucraina.

Le due nazionali, entrambe inserite nel Girone D delle qualificazioni mondiali con la Francia, sono appaiate al secondo a quota 7 punti. All'Islanda potrebbe bastare però anche un pareggio: la differenza reti, parametro unico in caso di parità di punti, premia gli islandesi con +4, mentre gli ucraini hanno un misero -3. E proprio in vista dello scontro decisivo di domani, lo stesso Albert Gudmundsson ha voluto caricare compagni e tifosi con un video motivazionale su Instagram. Il messaggio del gioiello islandese è chiaro: “Ci vediamo a Varsavia”.

Questo il video postato da Gudmundsson su Instagram: