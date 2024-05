Ranieri: "Ho deciso di lasciare, ho chiuso con i club. Lascio solo una porta aperta..."

L'ex allenatore della Fiorentina, Claudio Ranieri, non allenerà più una squadra di club.

Deciisione irremovibile questa, ribadita in un'intervista a Sky: "Prima del Cagliari avevo avuto due o tre richieste che non si sono mai concretizzate e mi ero chiesto come mai. Poi quando è arrivato il Cagliari ho detto ‘ecco perché’, dovevo chiudere il cerchio. Se poi un domani dovesse esserci una nazionale, e non parlo dell’Italia, che mi fa scattare un qualcosa posso dire di sì. Ma altre squadre di club non voglio, ho chiuso quella porta".

Con la Fiorentina, giusto per ricordare, Ranieri ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, un campionato di Serie B ed è arrivato in semifinale di Coppa delle Coppe.