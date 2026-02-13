​​

header logo

Intanto Ndour apre il suo... sito web: "Centrocampista e guerriero, dove il centrocampo è battaglia io sono pronto a combattere"

Calabrone Viola /
Cher Ndour
Cher Ndour in campo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Una piccola novità arriva per il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, che da poche ore ha aperto il suo personale sito web. 

Il sito

Raggiungibile all'indirizzo chernodur.com, il portale contiene la storia del ragazzo classe 2004, oltre a una serie di foto, video e il suo curriculum calcistico. 

Il contenuto

La schermata principale si apre e si legge: “Cher Ndour centrocampista e guerriero, dove il centrocampo è battaglia io sono pronto a combattere.” Oltre i social, Ndour si fa conoscere anche sul web.

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (11)