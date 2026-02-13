Intanto Ndour apre il suo... sito web: "Centrocampista e guerriero, dove il centrocampo è battaglia io sono pronto a combattere"
Cher Ndour in campo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Una piccola novità arriva per il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, che da poche ore ha aperto il suo personale sito web.
Il sito
Raggiungibile all'indirizzo chernodur.com, il portale contiene la storia del ragazzo classe 2004, oltre a una serie di foto, video e il suo curriculum calcistico.
Il contenuto
La schermata principale si apre e si legge: “Cher Ndour centrocampista e guerriero, dove il centrocampo è battaglia io sono pronto a combattere.” Oltre i social, Ndour si fa conoscere anche sul web.
