Verona, in Coppa Italia si ferma Valentini. L'infortunio del difensore di proprietà della Fiorentina

Guai per l'Hellas Verona. Dopo lo shock di Suslov, che ha riportato la rottura del legamento crociato, si è fermato anche Nicolas Valentini.

Stop per Valentini

Proprio il difensore di proprietà della Fiorentina è uscito al 9' della sfida contro l'Audace Cerignola, valida per i 32° di Coppa Italia. Il difensore gialloblù ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra ed è stato costretto ad abbandonare il campo.

Verona costretto a cambiare in corsa

Al suo posto è entrato Bradaric, che agirà come braccetto di sinistra. Per Valentini ancora non si conosce l'entità dell'infortunio rimediato.