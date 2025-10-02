La probabile formazione del Sigma Olomouc: Janotka punta sulla difesa a quattro e un centrocampo più sguarnito. Attenzione a Vasulin là davanti
Tomas Janotka, allenatore del Sigma Olomouc
Al Franchi arriva un avversario del tutto singolare. Il Sigma Olomouc, formazione ceca che si è qualificata in questa edizione della Conference League. Calcio d'inizio per la Fiorentina di Pioli alle ore 21:00 con i Viola “obbligati” a vincere per proseguire la brutta striscia negativa del campionato.
Fiorentina “costretta” a vincere
Scopriamo assieme le possibili scelte del tecnico dei cechi: Janotka. Dopo aver superato il Polyssia, la Fiorentina vuol tornare a ritrovare un successo che manca da agosto, non avendo mai trionfato in Serie A.
La probabile formazione del Sigma
SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Breite; Dolznikov, Tkac, Michez; Vasulin. Allenatore: Janotka.
