Gudmundsson-Fiorentina, stavolta è finita! Paratici non vuole svenderlo, ecco la richiesta del club viola

La decisione è stata presa: Gudmundsson è sul mercato, la nuova Fiorentina non ripartirà dall’islandese. Dopo due stagioni deludenti il numero 10 viola è pronto a salutare Firenze.

Paratici fissa il prezzo

Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina ovviamente non vuole svendere Albert Gudmundsson, per il quale ha sborsato 24 milioni di euro. Paratici, per non creare una minusvalenza, chiede 16-18 milioni. I viola accetterebbero anche un cessione in prestito, qualora però si inserisse anche l'obbligo di riscatto nell'affare.

Possibili destinazioni

In Italia Gud ha diversi estimatori che si sono già affacciati alla finestra viola. Paratici preferirebbe però cedere l'islandese in Premier League, dove, grazie alle conoscenze createsi negli anni al Tottenham, sta cercando possibili acquirenti.