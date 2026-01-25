A tre o a quattro il risultato non cambia. Il gol subito è la sola certezza della Fiorentina, ma sul mercato la società temporeggia...

La Fiorentina ha la terza peggior difesa del campionato. Solo Pisa (con 37) e il Torino (con 40) hanno raccolto la palla in fondo alla rete più volte degli uomini viola. Eppure, a poco più di una settimana alla fine del mercato, di nuovi difensori nennemo l'ombra.

La prestazione horror contro il Cagliari

I viola con i due gol subito contro il Cagliari confermano le grandissime difficoltà difensive di questa stagione. Il passaggio dallo schieramento a 3 a quello a 4 sembrava aver raddrizzato un po' la situazione, ma i numeri dicono ben altro. Ieri i sardi sono tornati al gol al Franchi dopo ben 2652 giorni. L'ultimo gol a Firenze per gli isolani fu messo a segno da Pavoletti nell'1-1 della stagione 2018-2019. L'attacco rossoblù non è certo uno dei più pericolosi della Serie A, ma per segnare contro questa Fiorentina non serve essere fenomeni, d'altronde i clean-sheet di De Gea in questa stagione sono stati solamente 3.

Sul mercato

Insomma la difesa viola è in grande difficoltà e la prestazione di ieri è stata l'ennesima dimostrazione. La squadra mercato viola però ha preferito prima concentrarsi sul centrocampo e la batteria degli esterni, lasciando scoperto anche numericamente il reparto arretrato viola. La speranza dei tifosi viola e di Vanoli è che in questi ultimi giorni di mercato possa arrivare almeno un difensore di assoluto valore.