Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, intervenuto su Lady Radio, ha spiegato con chiarezza perché secondo lui, la Fiorentina non può essere paragonata e non debba prendere come pietra di paragone l'Atalanta.

Atalanta modello improprio

“Molti parlano della società nerazzurra, come modello di crescita da seguire per la Fiorentina - ha detto - ma secondo me è un errore, perché la crescita dell'Atalanta è calcistica, avvenuta con un ex giocatore come presidente, Percassi, da uno dei sempre più rari direttori sportivi, come Sartori e da un allenatore come Gasperini”.

“Colpo pazzesco con lo stadio, alla Fiorentina interessa il mattone”

E poi: “La Fiorentina è l'opposto. La crescita dei viola è nelle strutture, è quello che sa fare questa proprietà. Sa fare benissimo il centro sportivo, sta facendo un colpo pazzesco con lo stadio, perché gli viene consentita una roba che in altri mondi non sarebbe mai consentita, ma calcisticamente è lontanissima dall'Atalanta. Alla Fiorentina, la crescita calcistica interessa molto meno, interessa il mattone”.