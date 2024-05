Chiesa segna e la Juventus supera facilmente il Monza. I bianconeri scavalcano il Bologna e centrano il terzo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Chiusura in scioltezza per la Juventus che vince in casa contro il Monza all'Allianz Stadium per 2-0 all'ultima giornata, grazie alle reti dell'ex viola Federico Chiesa e di Alex Sandro su assist di Fagioli, entrambe nel primo tempo. Monza già in vacanza, pericoloso solo in un'occasione con Birindelli, sul quale compie un'ottima parata il terzo portiere juventino Pinsoglio.

Sorpasso della Juventus sul Bologna

Nel finale espulso anche Zerbin per doppio giallo, coi brianzoli che chiudono in 10 uomini. Con questa vittoria la squadra bianconera sale a quota 71 punti, scavalca il Bologna e chiuderà al terzo posto, a meno che l'Atalanta non vinca entrambe le partite che le mancano, contro Torino e Fiorentina.

La classifica aggiornata

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 93, Milan 74, Juventus 71, Bologna 68, Atalanta* 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina* 57, Torino 53, Napoli 52, Genoa 49, Monza 45, Verona 37, Lecce 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana 16.

* = una partita da recuperare.