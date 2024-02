Galloppa: "Lavoriamo per essere una squadra di medio-alto livello. Contento per Dodô, si è inserito molto bene"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha commentato a fine partita l'ampia vittoria dei suoi ragazzi sul Bologna per 5-0. Queste le sue parole:

“Non era una partita facile, venivamo dalla partita contro la Lazio nella quale avevamo speso tanto, il Bologna arrivava al match di oggi con una carica importante visto il cambio di allenatore. Onestamente abbiamo trovato il vantaggio nel nostro momento peggiore, i ragazzi sono stati bravissimi. Sapevamo che i rossoblù individualmente sono molto forti e sono ancora convinto di questo. Contro il Milan ce la dobbiamo giocare per tenere viva la speranza dei playoff. Dodo l'ho visto bene, anche in allenamento. Non è mai facile abituarsi a un sistema di gioco in modo così veloce. Sono molto contento per lui, perché ci sono passato anche io da una situazione simile alla sua”

E ancora: “Ogni partita è dura e noi abbiamo lavorato per essere una squadra di medio-alto livello. Il rientro di Tognetti? Ha fatto un grande intervento sullo 0-0, sono contento perché abbiamo bisogno di questo livello da parte di tutti. Abbiamo tanti ragazzi da tenere d'occhio”.