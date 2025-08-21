Alla fine Asllani sceglie definitivamente il Torino. E per Nicolussi Caviglia spunta una nuova e inaspettata pretendente
Arrivano novità importanti dal mercato della Serie A, soprattutto per quanto riguarda i movimenti a centrocampo che riguardano obiettivi o ex obiettivi della Fiorentina.
Capitolo Asllani chiuso
Terminata finalmente la telenovela Kristjan Asllani, che ha definitivamente scelto il Torino. Il centrocampista che si appresta ad essere un ex Inter passerà ai granata in prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo riporta Sky Sport.
Nuova concorrente per Nicolussi-Caviglia
Arrivano novità anche per Nicolussi-Caviglia, centrocampista del Venezia che piace al Sassuolo. Il club neroverde ha già incontrato i lagunari per sondare il terreno. L'ex Juventus piace anche al Bologna e alla Fiorentina. Lo scrive Alfredo Pedullà.
💬 Commenti (6)