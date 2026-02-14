Mandragora: "Il rigore di Kean? Gliel'ho lasciato volentieri, con il Sassuolo era successo un bel casino. Avevamo bisogno di una vittoria così"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria contro il Como.
“Avevamo bisogno di una vittoria in questo modo”
Mandragora ha dichiarato: "Siamo una squadra giovane, abbiamo bisogno di entusiasmo, avevamo bisogno di una vittoria così, sporca. Questo deve darci consapevolezza"
Sul rigore
Mandragora ha poi risposto sul rigore battuto da Kean: "Il rigore? Gliel'ho lasciato volentieri a Moise, con il Sassuolo era successo un bel casino. Siamo contenti per lui, per Fagioli e per la vittoria".
💬 Commenti (1)