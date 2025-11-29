In dubbio nei giorni scorsi, adesso è realtà: un difensore sarà indisponibile alla corte di Palladino contro la Fiorentina
Scalvini in azione con la maglia azzurra addosso
Se ne era parlato nei giorni scorsi ed oggi si è fatto realtà: Giorgio Scalvini non figura tra i 24 convocati di Palladino per la sfida della sua Atalanta contro la Fiorentina, in programma domani alle 18.
I candidati per la sostituzione
Assieme a Bakker, è l'unico indisponibile per il nuovo allenatore degli orobici, che quindi tornerà con ogni probabilità sui soliti interpreti della linea difensiva a 3, composta da Kossonou, Hien e Kolasinac.
💬 Commenti