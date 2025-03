L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco ‘Ciccio’ Baiano è intervenuto al Corriere del Mezzogiorno per parlare della sfida contro il Napoli da doppio ex: “Kean rientrerà per giocare al Maradona, a quel punto cambiano gli equilibri della partita. Ha una forza d'urto incredibile, ai difensori del Napoli direi occhio… Mentre Beltran e Zaniolo non si sono rivelati alla sua altezza”.

“Lukaku? Si sbagliava chi voleva 20 gol da lui”

Sulla squadra azzurra: “Ultimamente ho visto la squadra di un mese fa, bella tonica e aggressiva. Lukaku? Hanno sbagliato i tifosi se da lui si aspettano 20 gol in stagione, ben venga invece il suo lavoro ad assistere la squadra. Conte lo usa a modo suo, fa da esca per gli incursori Anguissa e McTominay”.