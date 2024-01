Chiarugi: "La Fiorentina ha bisogno di un giocatore che crei supremazia in campo e aiuti gli attaccanti. Davanti siamo poco concreti"

L'ex giocatore della Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato a Radio Bruno del possibile scambio tra Roma e Viola di Belotti e Ikoné. Queste le sue impressioni:

“Mah non so cosa può realmente mancare a questa squadra. Credo che qualcosa farebbe comodo, ma serve un profilo che crei supremazia in campo e che aiuti gli attaccanti. Sia l'uno che l'altro non sono concreti là davanti”.