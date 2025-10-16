"Pioli è tornato sui suoi passi alla guida di una Fiorentina discussa e sbertucciata per una classifica deprimente"

Domenica prossima ci sarà il giorno del ritorno a San Siro dell'attuale tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ovvero l'artefice dell'ultimo scudetto vinto dal Milan.

“Una Fiorentina discussa e sbertucciata”

“Sembra passata una vita ma è proprio qui, a Milano, in quello stadio, che ricomincia l’avventura di Pioli tornato sui suoi passi alla guida di una Fiorentina oggi discussa e sbertucciata per via di una classifica deprimente” scrive stamani il giornalista Franco Ordine sul Corriere dello Sport-Stadio.

“Pioli guarda a questa partita da tempo”

E ancora: “Che Stefano Pioli guardasse dal primo giorno del ritorno a Firenze al suo passato e al Milan è documentato da un piccolo episodio. Nel giorno del raduno viola rimproverò pubblicamente Allegri reo di aver dimenticato la Fiorentina nel citare le concorrenti alla zona Champions”.