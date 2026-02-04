Paratici è arrivato al Viola Park. Inizia la sua era da direttore sportivo della Fiorentina

Oggi, 4 febbraio, è il giorno di Fabio Paratici. La Fiorentina lo aveva annunciato in un comunicato ufficiale: “ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina”. E così è stato.

Paratici-Fiorentina: è il giorno

Domani, giovedì 5 febbraio alle ore 13:00 presso il Rocco B. Commisso Viola Park, Paratici sarà presentato in conferenza stampa. Sarà la prima volta, dopo oltre vent'anni, dove Firenze potrà conoscere un direttore sportivo diverso dai nomi di Pradè e Corvino.

Il nuovo ds è arrivato al Viola Park

La sua era, in un certo senso, è iniziata qualche momento fa. Paratici è infatti già arrivato al Viola Park e si prepara a conoscere la dirigenza viola, per poi fare la sua prima apparizione pubblica nella giornata di domani.