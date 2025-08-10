Il Milan ha chiesto informazioni per Comuzzo, ma la Fiorentina spara alto: le valutazioni dei rossoneri per il difensore

Il Milan è attivamente alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire Malick Thiaw, in uscita verso il Newcastle per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport spiega che i rossoneri intendono reinvestire parte di questa somma esplorando soprattutto il mercato della Premier League, dove potrebbero esserci buone occasioni a costi più contenuti rispetto a quelli richiesti per i talenti in Serie A. Tra i profili seguiti c’è Giovanni Leoni del Parma, ma le alte pretese del club emiliano hanno raffreddato la pista, e Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Comuzzo nel mirino del Milan, ma…

Anche Pietro Comuzzo della Fiorentina è stato inserito nella lista dei possibili obiettivi, con il Milan che ha già chiesto informazioni al club viola. Tuttavia anche in questo caso le richieste economiche sono elevate e hanno fatto retrocedere la candidatura del giovane difensore nelle gerarchie del club di via Aldo Rossi. Comuzzo resta comunque monitorato, ma le possibilità di vederlo in rossonero sembrano al momento ridotte.

Le cifre richieste dalla Fiorentina fanno cambiare idea ai rossoneri?

Per questo motivo, la dirigenza milanista sembra aver virato con decisione su Koni De Winter, attualmente al centro di un duello di mercato con l’Inter. Parallelamente, si continua a scandagliare il mercato inglese alla ricerca di centrali affidabili e con margini di crescita.