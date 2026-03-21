La carica di Capparella: “Proveremo a vincere il Torneo di Viareggio per Commisso”

La Fiorentina Under-18 vola in finale di Viareggio Cup e, oltre al campo, arrivano anche le parole di Marco Capparella che raccontano bene lo spirito del gruppo viola.

Dopo il 2-0 contro il One Touch, il tecnico ha sottolineato soprattutto la prova di carattere dei suoi ragazzi, in una partita diversa dalle altre.

Capparella ha voluto mettere l’accento sulla difficoltà della gara: avversari più fisici, più veloci, più strutturati. Eppure la Fiorentina ha saputo adattarsi.

“I ragazzi hanno fatto una prova difficile, completamente diversa dalle altre. Erano più forti fisicamente, ma siamo stati fantastici a contenerli”.