La carica di Capparella: “Proveremo a vincere il Torneo di Viareggio per Commisso”
La Fiorentina Under-18 vola in finale di Viareggio Cup e, oltre al campo, arrivano anche le parole di Marco Capparella che raccontano bene lo spirito del gruppo viola.
Dopo il 2-0 contro il One Touch, il tecnico ha sottolineato soprattutto la prova di carattere dei suoi ragazzi, in una partita diversa dalle altre.
“Partita dura, ma i ragazzi sono stati fantastici”
Capparella ha voluto mettere l’accento sulla difficoltà della gara: avversari più fisici, più veloci, più strutturati. Eppure la Fiorentina ha saputo adattarsi.
“I ragazzi hanno fatto una prova difficile, completamente diversa dalle altre. Erano più forti fisicamente, ma siamo stati fantastici a contenerli”.
Un passaggio che racconta bene la crescita del gruppo, capace di leggere la partita e reagire nei momenti complicati.
La finale e un pensiero speciale
Adesso l’attenzione è tutta sulla finale contro il Rijeka, ma nelle parole dell’allenatore c’è anche qualcosa in più.
“Dobbiamo vincerla. Lo dobbiamo fare anche per il presidente”.
Un messaggio chiaro, che dà ancora più peso alla partita di lunedì. Non solo una finale, ma l’occasione per chiudere un percorso importante e regalare una soddisfazione all’ambiente viola.
La Fiorentina c’è. E adesso vuole completare l’opera.