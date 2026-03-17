La Fiorentina di Capparella pesca il derby toscano ai quarti di finale della Viareggio Cup

Sono stati sorteggiati gli abbinamenti dei quarti di finale della Viareggio Cup, con la Fiorentina che vi ha avuto accesso battendo l'Academy Potey Keahson ai calci di rigore.

Derby toscano

Sarà derby tutto toscano ai quarti, con la squadra viola di mister Capparella che ha pescato la Pistoiese, che agli ottavi ha eliminato il Genoa campione in carica. La gara si giocherà giovedì alle 14.30 al Viola Park.

Ecco tutti gli abbinamenti

FIORENTINA-PISTOIESE Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30) §

SPEZIA-ONE TOUCH La Spezia / Centro Sportivo “Ferdeghini” (ore 14.30)

SASSUOLO-AS POLICE FOOTBALL Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-RIJEKA Badesse (SI) / Campo sportivo “Berni” (ore 14.30)