Benedetto Ferrara: "Atta non si può definire una delusione. Sia Pellegrino che Beto saranno molto utili a Vanoli"

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La sosta capita a fagiolo per questa Fiorentina, perché Vanoli deve assemblare la squadra e queste settimane saranno molto utili in tal senso. Mi dispiace che Oulai debba partire, considerando che ancora non è al cento per cento gli avrebbe fatto comodo rimanere al Viola Park. Continuo a nutrire la speranza che giochi insieme a Fagioli nel centrocampo titolare. Kayode? Vederlo esplodere all'estero è un bel rimpianto, mi dispiace anche per la cessione seppur in prestito di Comuzzo”.

“Finalmente una panchina forte”

Poi ha aggiunto: “Nel calcio di oggi gli inserimenti dalla panchina sono fondamentali e la cosa bella è proprio vedere che finalmente la Fiorentina ha tante soluzioni. Ovviamente è importante che i giocatori sappiano convivere in campo, in modo che tutti possano stare nella posizione a loro più congeniale. Atta? Non si può definirlo una delusione. Deve ancora dimostrarci tutto ma la stagione è appena cominciata”.

“Vanoli ha due ottimi attaccanti”

Infine: “Pellegrino si sta facendo valere e merita la maglia da titolare. Beto può solo crescere, ma credo che alla fine Vanoli abbia a disposizione due ottimi attaccanti da poter alternare. Quando l'ambiente è sereno, la concorrenza è sana e positiva”.