Piccinetti: "Il secondo tempo di Ndour con il Napoli rimarchevole. Per fare la casa c'è bisogno anche di muratori"

L'ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina, Claudio Piccinetti, ha speso parole a sostegno del centrocampista viola, Cher Ndour.

“Secondo tempo rimarchevole”

“Il secondo tempo di Ndour contro il Napoli - ha detto Piccinetti a Lady Radio - nella bruttezza del suo stile, in senso sportivo, con queste spalle alte e bloccate, è stato rimarchevole”.

“C'è bisogno anche di gente come lui”

E poi: “E’ un giocatore di rendimento, per fare la casa ci vogliono anche il muratore e il manovale, non solo gli ingegneri. Ho visto da parte suo anche diverse ripartenze di trenta-quaranta metri: ho visto giocate, mentre nelle prime giornate era inguardabile, così come la squadra del resto”.