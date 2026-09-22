"Stupito dalle critiche a Ndour, è uno che serve alla Fiorentina. Viery non può giocare terzino"

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha toccato alcuni argomenti di casa Fiorentina a Lady Radio, soffermandosi in particolar modo su alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Ndour dà dinamismo e fisicità, non sarà un campione’

“Mi stupisce un po' sentire delle critiche a Ndour, è un giocatore che serve alla Fiorentina. Non avrà fatto una grande partita col Napoli, ma è uno dei pochi che è sempre stato regolare. Dà dinamismo, fisicità, dà forza. Non sarà un campione, uno che magari prende la squadra e la trascina, ma è un buon giocatore che dà sostegno ed equilibrio. Forse dovrebbe usare di più e meglio il fisico che ha, magari usando anche più cattiveria. Mi sembra sempre un po' troppo bravo ragazzo”.

“Oulaï è molto forte e non c'è dubbio, ma non dimentichiamo che è un ragazzo giovanissimo. Sono convinto che alla lunga, Oulaï giocherà sempre. Credo che possa diventare uno dei più forti centrocampisti della Fiorentina per anni e da dieci anni a oggi. Ma se Vanoli lo ha inquadrato, ha chiaro se, come e dove deve migliorare, io mi fido di Vanoli”

‘Viery? No da terzino’

“Per far segnare le punte vanno servite, penso agli esterni a piede invertito. Hanno senso se hai Berardi, Orsolini...gente che rientra e fa gol. Se hai Ikoné e Sottil no. Mastantuono è uno di questi, che magari ti può fare 10-12 gol l'anno. Il problema sorge quando le ali a piede invertito non segnano, e giocando così non vanno sul fondo, non crossano e le punte fanno fatica a segnare. Credo che Viery non possa giocare da terzino. Lo hanno preso per fare il centrale, si è visto col Napoli quanta fatica abbia fatto su Politano. Però, penso a Ranieri, oggi come oggi Ranieri non lo toglierei, con Dragusin sta facendo bene".