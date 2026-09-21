Polverosi: "Atta non è lui, la differenza di condizione fra un giocatore e l’altro è così evidente da provocare intoppi"

Il giornalista Alberto Polverosi nel proprio commento pubblicato sul Corriere dello Sport-Stadio ha sottolineato come “nella Fiorentina la differenza di condizione fra un giocatore e l’altro è così evidente da provocare qualche intoppo di troppo”.

Problema Atta

Scendendo sullo specifico “Atta non è lui, non è il giocatore che ha impressionato a Udine e anche ieri si è visto solo in occasione della traversa. Forse dipende anche dalla posizione, quando la Fiorentina perdeva palla l’ex friulano difendeva più avanti della coppia Fagioli-Ndour e quando la squadra ripartiva era sempre a ridosso di Pellegrino. La traversa è arrivata grazie al suo inserimento, è vero, ma un giocatore con quelle doti forse va coinvolto di più nella manovra".

Viery e Goncalves

E poi: “Viery, che prima di essere sostituito all’intervallo è stato frastornato da Politano, ha bisogno invece di calarsi di più e meglio in un calcio per lui ancora poco conosciuto; Gonçalves infine deve migliorare decisamente la condizione fisica per ritrovare brillantezza”.