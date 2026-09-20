Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli: c'è ancora Pellegrino in attacco. Tornano dal primo minuto Jimenez e Njie

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha scelto il suo undici titolare contro il Napoli, ed sono confermate le scelte che vi avevamo anticipato nella serata di ieri.

In difesa al centro ci sono Dragusin e Ranieri, con Jimenez e Viery ai lati. A centrocampo tocca a Fagioli con Ndour e Atta, mente in attacco è pronto il trio offensivo composto da Mastantuono, Nje e Pellegrino.

La formazione della Fiorentina

Fiorentina: (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

La formazione del Napoli

Napoli: (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Marin, Rrhamani, Oliveira; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang.