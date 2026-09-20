Da Allegri a Vanoli: l'evoluzione di Fagioli per diventare uno degli elementi simbolo della Fiorentina

Otto anni dopo le prime parole di Massimiliano Allegri su di lui, Nicolò Fagioli è diventato il centrocampista che l’ex tecnico della Juventus aveva intravisto da giovanissimo. “Conosce il calcio e i tempi di gioco”, diceva allora Allegri, intuendone le qualità da regista. Proprio con lui Fagioli ha scoperto la Serie A, mentre oggi, alla Fiorentina, è diventato una delle certezze del tecnico Vanoli.

Vanoli ha completato la sua crescita

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport viene spiegato come l'allenatore viola abbia contribuito a completarne la crescita, rendendolo più maturo e prezioso anche nella fase difensiva. Fagioli è tornato così a prendersi responsabilità, fino a riconquistare la maglia della Nazionale due anni dopo l’ultima convocazione. Il ritorno di Vanoli sulla panchina viola ha avuto quindi un significato particolare per lui, celebrato anche con una prestazione di alto livello.

Per una gara tutta da protagonista

Ora il centrocampista si prepara a vivere da protagonista la sfida contro il Napoli, davanti a un ‘Franchi’ atteso quasi al completo. I tifosi viola aspettano la prima vittoria casalinga in Serie A e contano anche sulla qualità e sulla personalità di Fagioli, diventato uno degli uomini simbolo del nuovo corso.