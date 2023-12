Non solo Belotti: la Roma mette in vendita un altro campione d'Europa

Si prospetta movimentato il mercato di gennaio in casa Roma. Il club giallorosso, concorrente della Fiorentina nella corsa all'Europa, non sta solo trattando il ritorno in Italia di Bonucci ma anche diverse operazioni in uscita.

Sono quattro in particolare i nomi sulla lista dei partenti. Il primo è Renato Sanches, che potrebbe interrompere anzitempo il prestito e tornare al PSG. Oltre a lui Leonardo Spinazzola, che piace sia in Italia che in Europa, e poi Celik e Belotti. Quest'ultimo è stato accostato anche alla Fiorentina, che sta ragionando sul da farsi in attacco con la situazione di Nzola tutt'altro che chiara.