Il baby talento invitato a 'visitare' Firenze. Un progetto per convincerlo a firmare

Quando si parla di mercato, in chiave Fiorentina, non c'è solo quello dei grandi, quello che gravita intorno alla prima squadra, ma anche quello del settore giovanile. Giovani interessanti che un giorno, quella è la speranza almeno, potranno essere integrati anche in Serie A.

Un ragazzo con un futuro da protagonista

In questi giorni in Polonia si fa un gran parlare del futuro di Karol Borys, talentuoso centrocampista, classe 2006, di proprietà dello Slask Wroclaw.

Il paragone con Bonaventura

“Presto andremo a Firenze per incontrare i viola: voglio conoscere il progetto che la società vorrebbe fare”. Questa la frase che ha pronunciato il padre del giocatore e che abbiamo riportato ieri. Questione di ore e questione anche di parole, quelle che potrebbero convincere il ragazzo, che in patria viene paragonato per caratteristiche sul campo a Bonaventura, a firmare con la Fiorentina.