Lasciato il Pisa, per Alberto Aquilani è ora di pensare alla prossima avventura, con il Catanzaro in pole position per lui. Secondo gianlucadimarzio.com però, l'ex tecnico della Primavera della Fiorentina non è l'unico candidato perché in corsa c'è anche Paolo Bianco, allenatore del Modena nella passata stagione.