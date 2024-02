Il noto procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha commentato a Lady Radio l'intervento di stamani del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Per lui va tutto bene, è molto legato ai suoi uomini. Non condivido quando dicono che Firenze si allontana dalla Fiorentina. È il contrario. Non ho capito se non l’accettano, non gli piace, non l’hanno ancora capito o cosa. Loro sono ospiti a Firenze. Il funerale di Hamrin è stata l’essenza della fiorentinità. Barone e Ferrari erano in un angolino da soli. Sono loro che si allontanano dalla città”.

“Sono loro che devono adeguarsi ai fiorentini”

“Firenze vive di ospiti - ha aggiunto Valcareggi - noi accettiamo tutti. Loro sembrano non essere della stessa opinione facendo brutti e cattivi al Viola Park. Loro devono toccare la fiorentinità, devono loro adeguarsi a noi. Così va la vita. Il Viola Park è bellissimo, ma bisogna fare l’Europa League. Sennò non serve a nulla. La Fiorentina l’hanno scelta loro, ci sono hobby meno costosi del calcio. Qui ci sono pochi ricavi e tanti oneri. C’è anche chi ha fatto dei danni a sé stesso con questo giochino. Invece di provare ad assecondare un minimo la piazza, critica ad personam. Non va bene!”

“Le critiche vanno accettate”

Infine Valcareggi ha ricordato: “Quando sono arrivati camminavano un metro da terra. Qualcuno che ti critica lo devi prendere, qualcuno che ti rompe le palle lo devi accettare. Questi sono i fiorentini, vanno presi per come sono. C’è tantissimo di buono. Una proprietà fiorentina? Ma figurati se i fiorentini mettono i soldi nel pallone… Se si aspetta noi si fa in tempo a tornare in Promozione”.