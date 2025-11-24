“Fuori per una contusione” ma non si vede da un mese: che fine ha fatto Sabiri?

Il suo ingresso in campo in Fiorentina-Bologna è stato un fulmine a ciel sereno, la sua successiva sparizione un altro lampo: che fine ha fatto, di nuovo, Abdelhamid Sabiri? Il marocchino è fuori per una ‘contusione’ rimediata nei 26 minuti e spiccioli giocati al Franchi lo scorso 26 ottobre, ormai un mese fa.

Il giocatore è ‘sparito’ da un mese

Da quel momento, nessuna novità e giocatore escluso dalle successive convocazioni, in Serie A e Conference League. Sabiri andrà a scadenza il prossimo 30 giugno, e non ci sono prospettive per una sua permanenza, tant’è che vederlo debuttare ufficialmente con la Fiorentina in una fase a dir poco delicata dell’inizio di stagione viola con Pioli in panchina, aveva lasciato tutti molto sorpresi.

Porte aperte per tutti, ma…

Il nuovo allenatore viola Paolo Vanoli ha però detto chiaramente che è pronto a valutare ogni calciatore presente nella rosa della Fiorentina e quindi le porte in questo momento non sono chiuse per nessuno. Sabiri, appena 2 presenze in viola dopo l’arrivo ufficiale alla Fiorentina ormai quasi 2 anni fa, assai difficilmente potrà candidarsi ad un ruolo da protagonista nella necessaria risalita gigliata… intanto però bisognerebbe capire quando tornerà disponibile.