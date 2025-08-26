Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, commentando ampiamente varie vicende di casa Fiorentina, dal mercato al campo.

‘Avrei inserito Kouadio, Parisi non può entrare così’

“C’erano tante aspettative su Parisi in viola, ha pagato lo step di crescita, anche per via del suo fisico, fa sempre gli stessi errori. A Cagliari è entrato leggero, superficiale, senza grinta rabbia agonistica e voglia di spaccare tutto. Da un suo errore poi nasce il gol, certi atteggiamenti sono inaccettabili. Non si può entrare in campo così. Mandragora invece è entrato benissimo con l’atteggiamento di chi vuol dar vedere chi è quando è stato messo in discussione. Pablo Marì ha invece messo in difficoltà la Fiorentina, facendo arretrare troppo la squadra. Al posto di Comuzzo avrei messo Kouadio, è un ragazzo pronto e sfacciato, che entra con decisione e poteva giocare al posto di un Marì in queste condizioni, oltretutto non adatto al calcio che vuole la Fiorentina, era un elemento adatto al tipo di gioco che faceva Palladino. Se ti fai schiacciare in quelle situazioni, prima o poi il gol lo prendi”.

‘Nicolussi mi piace, Lindelof può essere una sorpresa’

“Lindelof? Magari l’ha consigliato lo stesso De Gea. Come sta? Questo è l’interrogativo, però ha 31 anni e anche come età andrebbe bene. Lo scorso anno si parlava in maniera incerta anche di McTominay, scarto del Manchester United. Le sorprese possono esserci sia in positivo che in negativo. Nicolussi Caviglia mi piacerebbe, era un talento della Juventus, poi la sua crescita si è interrotta per un infortunio. Lo scorso anno ha fatto una grande stagione; è un giocatore di qualità, segna qualche gol, può essere utile in un certo contesto, logico che non è l’elemento che ti sposta gli equilibri. Conto molto sull’assetto della squadra, se metti al centro il gioco puoi far crescere anche calciatori modesti. Pioli ha delle idee in testa, ora è normale faticare”.