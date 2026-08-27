La Fiorentina spinge per Zirkzee: si lavora per chiudere col Manchester United. La situazione
“Fiorentina forte su Zirkzee, viola al lavoro con il Manchester United sulla base di un prestito oneroso a 5 con diritto di riscatto. Parti in contatto per stabilire la cifra finale”.
Contatti costanti
Così Niccolò Ceccarini sul proprio profilo X: la Fiorentina sta spingendo per riportare in Italia l'attaccante olandese ex Bologna. Lo segue Matteo Moretto, aggiungendo che c'è ottimismo per la chiusura dell'operazione.
Il sostituto di Kean
Il classe 2001 scuola Bayern Monaco sembra essere proprio l'obiettivo principe individuato dalla Fiorentina per sostituire Moise Kean in rosa. Si attendono sviluppi.
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