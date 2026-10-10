Il Napoli torna a vincere dopo il pareggio contro la Fiorentina. Abbattuta la sorpresa Frosinone. La NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finisce l'ultimo anticipo di questo sabato della sesta giornata di Serie A, con Napoli-Frosinone appena terminata.

La partita

Bel match al Maradona, con i partenopei che tornano a vincere dopo il pareggio contro la Fiorentina prima della sosta. Secco 3-0 per gli azzurri, con il Frosinone che però non ha di certo sfigurato. Per i partenopei a segno Kevin De Bruyne, che ha siglato la doppietta personale e Noa Lang. Da segnalare un rigore battuto dal belga, in precedenza sbagliato da Hojlund ma che l'arbitro ha fatto ribattere per la posizione di Palmisani (che aveva parato il primo tentativo). Il Napoli sale a 10 punti e raggiunge proprio il Frosinone.

La classifica

La nuova classifica: Inter 16, Roma 13, Lazio 13, Cagliari 12, Milan 11, Como 10, Frosinone 10, Juventus 10, Napoli 10, Sassuolo 7, Atalanta 6, Lecce 6, Udinese 4, Monza 4, Torino 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Bologna 2, Venezia 0.