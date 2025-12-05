L'unico precedente tra Grosso e Vanoli. E quella statistica sul tecnico neroverde da calciatore... ai danni della Fiorentina

Si avvicina Sassuolo-Fiorentina, quattordicesima giornata di campionato. E la squadra viola, confinata all'ultimo posto a quota sei punti, è ancora alla ricerca del primo successo in Serie A. Potrebbe arrivare in casa dei neroverdi, dove la vittoria manca dal 2023.

Grosso e Vanoli, un solo incrocio in carriera da tecnico

Si affrontano Fabio Grosso e Paolo Vanoli, tecnici che si sono incrociati soltanto una volta, come riporta il sito ufficiale della Lega Serie A. Era il 5 marzo 2023, giorno di Frosinone-Venezia, partita vinta per 3-0 dall'attuale allenatore del Sassuolo, che poco dopo ha condotto i gialloblù alla promozione diretta.

Da calciatore, Grosso ha aperto e chiuso contro la Viola

C'è anche un'altra curiosa statistica di Grosso, che riguarda il suo passato da calciatore. In carriera ha segnato dodici gol in Serie A: il primo (il 6 gennaio 2002 in Fiorentina-Perugia 1-3) e l'ultimo (il 6 marzo 2010 in Fiorentina-Juventus 1-2) li ha fatti proprio contro la Fiorentina.