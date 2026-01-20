Gli scontri avvenuti in autostrada tra tifosi della Fiorentina e della Roma, non sono andati giù al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli che vuole dare un segnale molto forte in questo senso. Tradotto in termini semplici, vietate le trasferte da qui fino alla fine della stagione sia per i sostenitori viola che per quelli giallorossi.

“Fatti molto gravi”

“Quello che è successo in autostrada è molto grave - ha detto Simonelli - Ho inviato un messaggio di solidarietà che voglio qui rinnovare nei confronti della Polizia, per gli sforzi che fa nel mantenere l'ordine pubblico”.

“Questioni che il calcio italiano non si può permettere”

E anche: “Il calcio italiano non si può permettere di mischiare lo sport con questioni delinquenziali e con scontri che mettono a repentaglio la salute non solo di chi partecipa, ma anche di chi deve intervenire per sedarli”.