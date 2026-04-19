Di Francesco: "Assenza di Kean? Piccoli è più un attaccante d'area, dovremo stare attenti ai cross. Sottil non ci sarà"

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dell'imminente sfida fra i salentini e la Fiorentina. Partita cruciale per entrambe le squadre in lotta per la salvezza.

Gli assenti

“Sottil sicuramente non sarà della partita - ha detto il tecnico dei giallorossi - mentre Banda sarà valutato domani mattina. Dobbiamo tornare ad essere competitivi come lo siamo stati in tante partite e l'unica strada che conosco per farlo è il lavoro. L'approccio deve essere come quello delle ultimi match, ma dobbiamo essere capaci di rimanere concentrati per tutti i 90 minuti”.

L'attacco viola

“Senza Kean inevitabilmente qualcosa cambia per noi, ma abbiamo preparato la partita attenti ad ogni possibilità. Kean è fortissimo e attacca lo spazio come pochi altri, ma anche Piccoli lo sa fare. L'ex Cagliari magari è più un attaccante d'area e mi aspetto numerosi cross vista anche la qualità della Fiorentina sulle catene esterne. Dovremmo stare attenti a queste situazioni di gioco. Sono convinto che domani avremo un super tifo, vi assicuro che ne abbiamo bisogno”.