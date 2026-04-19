Finalmente si svuota l'infermeria viola. Vanoli ritrova due pedine fondamentali a centrocampo, mentre sulle corsie esterne...

La sfida salvezza contro il Lecce è sempre più vicina e la Fiorentina, finalmente, comincia a recuperare alcuni di quei giocatori che hanno dovuto saltare per infortunio le ultime partite.

Ritorni in campo

E' soprattutto il centrocampo il reparto maggiormente interessato ai ritorni in campo. Brescianini sembra aver recuperato dalle noie fisiche e dovrebbe essere fra i convocati per la partita di domani. Anche Fagioli, uscito alla fine del primo tempo contro il Palace per un problema allo stomaco, sembra essersi ripreso e dovrebbe essere schierato nuovamente dal primo minuto.

Gli acciaccati

Chi ancora deve attendere per tornare sul terreno di gioco è sicuramente Kean alle prese con l'infortunio alla tibia. Oltre a lui continuano ad “abitare” l'infermeria viola sia Parisi che Fortini. I due esterni potrebbero tornare a disposizione di Vanoli contro il Sassuolo. Lo scrive La Nazione.