Fagioli pronto per Lecce e con lui c'è un altro recupero sulla mediana. La possibile sorpresa Rugani

L'uscita all'intervallo di giovedì sera non ha avuto conseguenze gravi per Nicolò Fagioli, che è pronto a tornare subito titolare lunedì a Lecce per il match point salvezza. Il regista è recuperato, così come Brescianini, ormai riunitosi al resto del gruppo. Per lui sarà ballottaggio con Mandragora per la terza maglia nel classico centrocampo a tre di Vanoli.

I dubbi più importanti riguardano invece la difesa, con Rugani che potrebbe tornare d'attualità in ottica rotazioni, contestando il posto a Pongracic. Il suo riscatto è legato alle presenze: ne servono almeno 5 da 45 minuti e lui è a quota 2.