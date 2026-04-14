Una squadra costruita intorno a Fagioli, poi non ci sono imprescindibili. Si delinea la Fiorentina del futuro

Alla fine la nave Fiorentina è arrivata in porto (o quantomeno vede il molo). I numeri in campionato ci dicono che Vanoli ce l’ha fatta, anche con molto anticipo rispetto alle previsioni. Lasciamo fare il come, lasciare fare la tristezza di certe partite e di certe prestazioni. Lasciamo fare anche la delusione londinese, ennesima giornata da dimenticare di una stagione davvero orribile, ma oggi la Fiorentina è praticamente salva, e non era per niente scontato fino a poche settimane fa.

I punti arrivati con Paratici

I punti sono cominciati ad arrivare con Paratici, questo dice la storia recente viola. E’ bastato un dirigente d’esperienza a restituire fiducia e strategia alla Fiorentina? Forse sì. Forse serviva davvero qualcuno che lavorasse nel modo giusto nell’ombra, sia con l’allenatore, sia con il gruppo squadra. Quel dirigente a tutto tondo che mancava da sempre e che adesso avrà il compito di rifondare tutto.

La squadra del futuro

Con qualche settimana di anticipo (manca soltanto la matematica) si potrà cominciare a lavorare sul futuro. Una squadra senza Europa, con una rosa quindi non troppo allargata e con tanti giovani su cui puntare. Costruita attorno a Fagioli, il futuro dice questo, poi, tutti gli altri, non sono imprescindibili. Da Kean a De Gea, ci penseranno il mercato e le scelte personali a determinare la decisione finale.

Ma arrivare a questo finale di stagione vedendo distante la zona retrocessione è la notizia più bella che i tifosi viola potessero avere. 35 punti in classifica, otto punti di vantaggio sulla terz’ultima, la trasferta a Lecce che potrà essere vissuta con tranquillità invece dell'ansia che mettono le ‘finalissime’. Nessun complimento, per carità non è proprio il caso, ma almeno la faccia è stata salvata.

Provare l'impresa

E il ritorno con il Crystal Palace andrà comunque giocato con lo spirito della possibile impresa, perché nel calcio non si sa mai. Provare a fare un paio di gol nel primo tempo, per poi sognare. E’ troppo? Magari si, ma andrà interpretata così.